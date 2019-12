Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2019 ore 12 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di domenica 22 dicembre 2019)DEL 22 DICEMBREORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLASULLA A1 FIRENZEUN INCIDENTE PROVOCA CODE A TRATTI TRA MAGLIANO SABINA E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD, IN DIREZIONE; SEMPRE CAUSA INCIDENTE, SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA TRA NOMENTANA E TIBURTINA; RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONESUD; A CAUSA DI UN ALBERO CADUTO, SI SEGNALA LA CHIUSURA AL TRANSITO DI VIA ANAGNINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VALLE MARCIANA, IN DIREZIONE GROTTAFERRATA. RICORDIAMO CHE RESTA CHIUSA AL TRANSITO, IN QUESTO CASO A SEGUITO DI UNA FRANA, LA REGIONALE DI FORCA D’ACERO, NEL TRATTO TRA SAN DONATO VAL COMINO ED IL CONFINE CON L’ABRUZZO, NELLE DUE DIREZIONI; SEMPRE PER FRANA RESTANO CHIUSE ANCHE LE PROVINCIALI 54 MAGLIANO SABINA, ALTEZZA LOCALITA’ ROCCHETTE, ...

