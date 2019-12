Leggi la notizia su romadailynews

(Di domenica 22 dicembre 2019)DEL 22 DICEMBREORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLASULLA A1 FIRENZEUN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANONO, IN DIREZIONE; SEMPRE CAUSA INCIDENTE, VERSO LA CAPITALE, INCOLONNAMENTI TRA PONZANONO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD; SULLA-FIUMICINO PER UN ALBERO CADUTO IN CARREGGIATA, SI STA IN FILA TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA LUIGI ERCOLE MORSELLI, IN DIREZIONE FIUMICINO; SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA APPIA E DIRAMAZIONESUD; IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E L’ALLACCIO CON LA A24-TERAMO. CI SPOSTIAMO SULLA CASILINA, RIAPERTA AL TRANSITO ALL’ALTEZZA DELLA LOCALITA’ LAGHETTO, IN SEGUITO ALLA CADUTA DI UN ALBERO SULLA SEDE STRADALE, RESTA INVECE CHIUSA AL TRANSITO, IN QUESTO CASO A SEGUITO DI UNA ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2019 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2019 ore 10:30: VIABILITÀ DEL 22 DICEMBRE 2019 ORE… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -