Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2019 ore 10 | 30

(Di domenica 22 dicembre 2019)DEL 22 DICEMBREORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLASULLA A1 FIRENZEUN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANONO, IN DIREZIONEINCOLONNAMENTI SULLA-FIUMICINO PER UN ALBERO CADUTO IN CARREGGIATA, TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIALE CASTELLO DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE FIUMICINO; SEMPRE A CAUSA DI UN ALBERO CADUTO, CIRCONE E LINEE BUS DEVIATE IN VIA PONTE DI NONA, ALL’ALTEZZA DI VIA CARLO MOSCA. PER LO STESSO MOTIVO, ANCORA CHIUSA AL TRANSITO VIA CASILINA, ALL’ALTEZZA DELLA LOCALITA’ LAGHETTO, NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA TIBURTINA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA SETTEVILLE E VIA ALBUCCIONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. CHIUSA AL TRANSITO, MA IN QUESTO CASO A SEGUITO DI UNA FRANA, ANCHE LA REGIONALE DI FORCA D’ACERO, NEL TRATTO TRA SAN DONATO VAL COMINO ED IL CONFINE CON ...

