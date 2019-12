Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2019 ore 08 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di domenica 22 dicembre 2019)DEL 22 DICEMBREORE 08.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLATRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO INIZIAMO DALLA VIA CASILINA, CHIUSA AL TRANSITO PER LAVORI DI ANAS, A SEGUITO DELLA CADUTA DI UN ALBERO SULLA SEDE STRADALE, ALL’ALTEZZA DELLA LOCALITA’ LAGHETTO, NEI DUE SENSI DI MARCIA CHIUSA AL TRANSITO, MA A SEGUITO DI UNA FRANA, ANCHE LA REGIONALE DI FORCA D’ACERO, NEL TRATTO TRA SAN DONATO VAL COMINO ED IL CONFINE CON L’ABRUZZO, NELLE DUE DIREZIONI; SEMPRE PER FRANA CHIUSE LE PROVINCIALI 76 DEI SANTI E TAVERNA 50 NEL TERRITORIO DI FROSINONE; IN PROVINCIA DI LATINA CHIUSA LA PROVINCIALE 97 LENOLA, IN QUESTO CASO PER ALLAGAMENTO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. VI INVITIAMO IN OGNI CASO ALLA MASSIMA PRUDENZA ALLA GUIDA VISTE LE CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO PREVISTE PER ...

