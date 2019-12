Verissimo doppia Telethon: Eleonora Daniele peggio di Marco Liorni (Di domenica 22 dicembre 2019) Ascolti, Verissimo contro Telethon: Eleonora Daniele meno seguita di Marco Liorni Anche quest’anno i vari appuntamenti di Telethon, pur avendo come obiettivo una nobilissima causa, hanno avuto scarso appeal per il pubblico di Rai1. La puntata del tardo pomeriggio di ieri, sabato 21 dicembre 2019, condotta da Eleonora Daniele con l’immancabile Paolo Belli, ha infatti registrato un calo d’ascolti rispetto all’appuntamento dello scorso anno, guidato da Marco Liorni, quest’anno stranamente sostituito dalla collega, nonostante la Rai abbia affidato la gestione dei vari appuntamenti a conduttori già presenti con i loro programmi nelle fasce orarie di messa in onda degli appuntamenti del daytime di Telethon (come Francesca Fialdini, che domenica scorsa ha guidato l’appuntamento delle 17.35, andato in onda al posto del suo Da noi… a ruota libera, ...

