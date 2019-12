Verissimo | Aida Yespica in lacrime | “Non vedo mio figlio da quattro mesi | il padre me

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 dicembre 2019) “Nonmioda”. A rivelarlo èche, ospite di, ha raccontato tra lea Silvia Toffanin il dramma che sta vivendo. “Prima mioviveva con me. Poi a causa di una truffa, ho perso tutti i soldi e per un po’ nostroè andato a vivere dala Miami. Andavo a trovarlo ogni mese. Ma da marzo è iniziato il calvario”, ha raccontato la showgirl venezuelana. “Sonoche aspetto il mio nuovo passaporto venezuelano, mi è scaduto il visto americano e non ho più pagine sul mio vecchio passaporto. Non posso andare negli Stati Uniti, ma mioè lì con il mio ex marito“, ha spiegatoche ha avuto ilAaron 11 anni fa, mentre era sposata con il calciatore Matteo Ferrari. Dopo la fine del loro matrimonio però, la situazione è diventata complessa: “Fino ai 7 anni ho ...

