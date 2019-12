Usa | Trump lancia le Forze spaziali | neutralizzano missili e proteggono satelliti

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 dicembre 2019) Opereranno sotto l’ala del comando spaziale Usa, lo SpaceCom, e saranno guidate dal suo comandante, il generale Jay Raymond. Il presidente Usa Donald, a poche ore dall’uscita dell’ultimo capitolo di Star Wars nelle sale Usa,ufficialmente la Us Space Force, leamericane. Si tratta del primo nuovo servizio militare Usa in oltre 70 anni, ossia dal 1947, quando l’aviazione fu separata dall’esercito. La space force sarà costituita da 16 mila persone, tra militari e civili, ma per il primo anno potrà contare solo su 200 dipendenti e un bilancio di 40 milioni di dollari. “Lo spazio è il nuovo spazio di dominio della guerra”, ha dichiaratomentre firmava nella base di Andrew, alle porte di Washington, il National Defense Authorization Act del 2020, che stanza oltre 700 miliardi di dollari per la difesa istituendo anche la nuova unità militare. ...

