Una poltrona per due film da vedere a Natale | curiosità | cast | trama

(Di domenica 22 dicembre 2019) Una poltrona per due è uno dei classici film da Natale. Il film, diretto da John Landis, ha come protagonisti Eddie Murphy, Dan Aykroyd e Jamie Lee Curtis. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e streaming del film. Una poltrona per due film da Natale e scheda TITOLO ORIGINALE: Trading Places GENERE: Commedia ANNO: 1983 REGIA: John Landis CAST: Eddie Murphy, Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis, Ralph Bellamy, Don Ameche, Kristin Holby, James Belushi, Bo Diddley, Tom Davis DURATA: 117 Minuti Una poltrona per due film da Natale trama I fratelli Randolph e Mortimer Duke, spregiudicati broker di Wall Street fanno una scommessa per verificare se sia la natura o l'educazione a segnare la vita delle persone. Coinvolgono nella scommessa un loro

