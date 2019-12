Una nuova stagione di sangue e odio | il ritorno di “The Purge”

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di domenica 22 dicembre 2019) In un futuro distopico, dove regnano il totalitarismo e la follia, gli Stati Uniti d’America sono guidati dal crudele partito chiamato “Nuovi padri Fondatori d’America” (New Founding Fathers of America, abbreviato in NFFA), un movimento populista xenofobo e semi-fascista, il quale, ha indetto la notte chiamata “The Purge“, nella quale, ogni crimine, anche il piùso, non può essere perseguitato, dando il via ad una notte piena di violenza e di risentimento verso tutti coloro che ci hanno fatto dei torti durante il resto dell’anno. Questo metodo, visto dal NFFA come un metodo sicuro per tenere a bada la popolazione, in realtà tira fuori il peggio delle persone, portando anche il proprio odiato vicino di casa a divenire un pericoloso assassino assettato di, conscio che non gli verrà fatto nulla il giorno dopo,quando “The Purge” ...

GiuseppeConteIT : Ho visitato le strutture della Fondazione @SantaLuciaIRCCS, ho ascoltato tante storie. La missione della fondazione… - CottarelliCPI : E' stato ieri annunciato che dal luglio 2020 il franco CFA sarà rimpiazzato da una nuova moneta, l'ECO. Scomparirà… - ilpost : In India sono morte almeno 20 persone in dieci giorni di proteste contro una nuova legge sulla cittadinanza ritenut… -