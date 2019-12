Un bambino discriminato dal comune 5 Stelle per la sua disabilità

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 22 dicembre 2019) Sofia Dinolfo Per 4 anni, undisabile ha frequentato la scuola senza avvalersi di un assistente alla comunicazione, ilnon ha garantito il diritto dello studente nonostante le numerose richieste dei genitori, pochi giorni fa è arrivata la condanna del giudice all'ente Ildi Porto Empedocle, ha tenuto una “condottaria” verso undisabile. Questo è quanto affermato dal giudice del lavoro del tribunale di Agrigento che si è occupato del caso. Ricostruiamo quanto accaduto al piccolo protagonista della spiacevole vicenda. Il, ha 7 anni e frequenta il secondo anno della scuola elementare in un istituto scolastico empedoclino con delle difficoltà rilevanti: è autistico e non dispone del diritto ad avere un assistente all’autonomia e alla comunicazione durante gli orari delle lezioni perché ilfino ad ora non ha provveduto in ...

