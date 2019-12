Ultime Notizie Roma del 22-12-2019 ore 20 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di domenica 22 dicembre 2019)dailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno maltempo in primo piano un uomo di 62 anni è morto a Napoli schiacciato da un albero di grosse dimensioni che si è abbattuto al suolo è accaduto intorno alle 7 stamattina alla periferia occidentale della città 300 persone che abitano nel centro storico di San Martino Valle Caudina in Irpinia sono state evacuate dopo che dopo che il torrente in parte trombata sollevato la classe con il suo carico di acqua fango e detriti ha messo a rischio l’incolumità dei residenti una forte mareggiata sta scherzando il litoraleno achiusi i parchi cimiteri e Ville storiche per il forte vento a Venezia la marea si ferma 120 cm Grazie all’effetto Bora in Toscana decine di interventi dei vigili del fuoco stop ai traghetti verso l’Elba frana ...

