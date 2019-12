Ultime Notizie Roma del 22-12-2019 ore 12 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di domenica 22 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione all’informazione Gabriella Luigi in studio due ragazze di 16 anni sono morte la notte scorsa dopo essere stato investito e non lontano dalla zona di Ponte Milvio cuore della Movidana alla guida dell’auto che ha investito ragazzo di 20 anni che è stato sottoposto ai test sulla assunzione di alcol e droga al momento dell’incidente le due giovani stavano attraversando Corso Francia una strada a scorrimento veloce all’altezza di via Flaminia strada era bagnata dalla pioggia scesa copiosa sulla città in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto il magistrato Indaga per omicidio stradale maltempo Italia weekend di forti disagi e danni ci sono anche due vittime un uomo di 62 anni è morto a Napoli schiacciato da un albero di grosse dimensioni che si è abbattuto al suolo è ...

