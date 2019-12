ULTIME NOTIZIE Oggi | ultim' ora Governo | Zingaretti Conte nel Csx Nuovo

ULTIME NOTIZIE Roma del 22-12-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in apertura il Consiglio dei Ministri ha dato ieri il via libera al Decreto milleproroghe con la formula Salvo intese contro sulle concessioni autostradali contestato la norma che prevede la gestione di ananas in caso di revoca decadenza o risoluzione di concessioni di strade autostrade fino alla gara per un nuovo gestore grazie al Movimento 5 Stelle è ...

ULTIME notizie/ Ultim'ora oggi Chicago : 13 feriti dopo sparatoria - 22 dicembre 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. A Chicago si sono verificati ben 13 feriti a seguito di una sparatoria avvenuta nelle periferia sud, 22 dicembre 2019,

ULTIME NOTIZIE/ Oggi - ultim'ora Hong Kong : scontri nel corteo pro-uighuri contro Cina : ULTIME NOTIZIE, ultim'ora Oggi. Hong Kong, scontri al corteo pro-uighuri dopo le risoluzioni Usa e Ue contro la Cina, 22 dicembre 2019,

Gaia e Camilla travolte e uccise nell’incidente a Roma vicino Ponte Milvio : le ULTIME notizie : Gaia e Camilla erano uscire sabato sera per divertirsi con gli amici. Purtroppo però la loro vita è cambiata in una manciata di secondi. Le due ragazze stavano attraversando la strada quando sono state travolte e uccide da un giovane, un altro ragazzo della loro età che stava passando in quell’istante con la sua macchina. Gaia e Camilla sono morte ancora prima che i soccorsi potessero arrivare, sotto gli occhi sgomenti degli amici, che le ...

ULTIME notizie/ Ultim'ora ogg - Trump : "Impeachment? Dem violano costituzione" : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Il tycoon Usa punta il dito contro i Democratici per la questione Impeachment: le sue parole, 22 dicembre 2019,

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi : padre rapisce la figlia da scuola - 22 dicembre - : ULTIME NOTIZIE di oggi, 22 dicembre 2019. Ultim'ora: padre rapisce a Milano la figlia, è la seconda volta. La Lega diventa 'nazionale', ma Bossi...

Notizie del giorno – Problemi cardiaci per un calciatore - lo show di Berlusconi - le ULTIME di calciomercato : Problemi al cuore per un calciatore – Brutta notizia nelle ultime ore che riguarda il mondo del calcio, al calciatore dell’Ajax Daley Blind è stata diagnosticata una miocardite, la comunicazione è arrivata direttamente dal club olandese. Nel dettaglio il difensore è stato sottoposto a delle accurate visite mediche dopo aver sofferto di vertigini durante la partita di Champions League contro il Valencia. A Blind è stato impiantato un ...

