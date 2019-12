Uil Fpl promuove l’atteggiamento del nuovo management dell’Asl sannita

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo comunicato della segreteria provinciale della Uil Fpl: “La Segreteria provinciale della Uil Fpl e la Segreteria aziendale Uil Fpl dell’Asl Bn1 intendono manifestare il proprio apprezzamento per il mutato atteggiamento che ildell’Asl di Benevento – il Direttore Generale, dottor Gennaro Volpe; il Direttore Sanitario, dottoressa Maria Concetta Conte e il Direttore Amministrativo, dottor Carlo Esposito -, ha impresso alle relazioni sindacali. Esse sono finalmente inclusive, partecipate, trasparenti e caratterizzate dal reciproco riconoscimento di ruoli e competenze professionali. Non vi è più spazio per accordi segreti, artatamente indecifrabili ed in violazione del contratto e dei più elementari principi del diritto. Non si registreranno più premialità di comodo a beneficio di pochi eletti ...

