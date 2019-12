Uefa | Gattuso può portare il Napoli a vincere contro il Barcellona?

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Anche lacelebra in qualche modo il ritorno alla vittoria del. La formazione azzurra vince a Reggio Emiliail Sassuolo per 2-1 grazie ad un colpo di testa di Elmas nel finale e sembra aver ritrovato la strada giusta. A tal riguardo l’account ufficiale dellaha condiviso un messaggio sui social: “Gennaroottiene la sua prima vittoria come allenatore dele la sua squadra termina la corsa senza vittoria di otto partite in Serie A. Può portarli a superare il?“ Gennarogets his first victory ascoach – and his team end their eight-game winless run in Serie A. Can he steer them past Barcelona in the #UCL?

