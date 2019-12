TUTTOSPORT – C’è la Supercoppa | la prima pagina snobba Ancelotti

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

L'edizione odierna diapre incon riferimenti d'obbligo allaItaliana che si giocherà oggi tra Juventus e Lazio, all'estero. I volti di Maurizio Sarri e Simone Inzaghi sono sulla coppa. "Juve, mi diverti" e "Lazio, alla pari" i virgolettati d'accompagnamento. Spazio poi alla cocente sconfitta del Torino dell'ex azzurro Mazzarri contro la SPAL, oltre che alla vittoria dell'Inter con annessa esultanza di Esposito. Il titolo è "Lukaku-Esposito, Natale in vetta". I nerazzurri continuano ad essere primi in classifica insieme ai bianconeri e a tenere vivo il campionato. La Serie A potrebbe trovare solo in Lazio e Roma potenziali outsider nel girone di ritorno. Giusta menzione al Liverpool campione del mondo dopo il successo ai danni del Flamengo per 1-0, grazie al goal di Firmino ai

