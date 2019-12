Tutti sul sidecar | la cartolina vintage dei Cambridge conquista il web

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 22 dicembre 2019) Sandra Rondini Grazie a un pilota cadetto che ha condiviso sui social lad'auguri ricevuta dai Duchi diper Natale, i sudditi hanno potuto ammirare l'ultimo ritratto ufficiale di William e Kate con i loro tre figli a bordo di una moto d'epoca La aspettavanoe finalmente ladi Natale deial gran completo è stata finalmente diffusa, ma non da William e Kate sui loro social, ma sull’account Twitter di uno dei pochi destinatari di questo speciale biglietto d’auguri, il pilota cadetto della Royal Air Force Dawn McCafferty. Nella foto si vede il cartoncino aperto con a destra l’immagine di William e Kate con i tre figli George, Charlotte e Louis e sulla destra, prestampato l’augurio "Wishing you a very Happy Christmas and New Year" ('Auguri di un Buon Natale e Felice Anno Nuovo', ndr) e poi, a penna nera, gli auguri personali della ...

borghi_claudio : @kitta1979 @TommyBoTheGreat @lorenzoni_m5s Non capisco cosa si voglia dire con queste cose: ci siamo accorti di cos… - matteorenzi : Sulla banca di Bari, sulla vigilanza di BankItalia, sulla riforma delle popolari, sul vigliacco attacco politico ch… - CarloCalenda : Aggiungo 24 milioni spesi per “assistenza tecnica” nell’uso dei Fondi Europei che non vengono spesi. Sul capitolo i… -