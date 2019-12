Tragedia sul lavoro | operaia prossima alla pensione muore sotto una pressa

Leggi la notizia su urbanpost

(Di domenica 22 dicembre 2019)nel piacentino: una donna di 66 anni è morta a seguito di un infortunio sul luogo di. Il drammatico incidente è avvenuto nella sede della Copap di Monticelli d’Ongina, un’azienda agroalimentera che si occupa della lavorazione dell’aglio bianco. Giuseppina Marcinnò era, aveva due figlie ed era molto conosciuta all’interno dell’impresa nella quale lavorava da tanti anni. E’ rimasta vittima di un macchinario che l’ha schiacciata e uccisa sul colpo; il congegno ora èsequestro. Piacenza,sulfatale per una donna di 66 anni Non è ancora chiara la dinamica dell’indicente che ha portatomorte di Giuseppina Marcinnò, così come non lo sono i dettagli, per questo i carabinieri stanno tentando di ricostruire con precisione l’accaduto così da accertare anche eventuali ...

