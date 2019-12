Tragedia sfiorata dopo la festa | cede la rete e due ragazzi precipitano nel vuoto

Leggi la notizia su today

(Di domenica 22 dicembre 2019) L'incidente poco prima dell'1.30 di notte a Cernusco sul Naviglio. I duesono gravi ma non in pericolo di vita

Yogaolic : RT @rep_napoli: Vomero, tragedia sfiorata: albero si abbatte su un'auto in sosta [aggiornamento delle 10:38] - rep_napoli : Vomero, tragedia sfiorata: albero si abbatte su un'auto in sosta [aggiornamento delle 10:38] - positanonews : Ravello the day after. Impressionante foto della frana, una tragedia sfiorata tra le #news -