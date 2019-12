Tragedia a Ponte Milvio | Pietro Genovese era positivo ad alcol e droga

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 22 dicembre 2019), il conducente alla guida della Renault che ha investito le due 16enne in Corso Francia è risultatoal test di. Nelladiche ha scosso la città di Roma sono morte due giovani ragazze: Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann. Gli inquirenti stanno ancora cercando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, ma sono già emersi nuovi dettagli. Il conducente della vettura aveva 20 anni e attualmente è indagato per omicidio stradale. Il suo cellulare, inoltre, è stato sequestrato.: le indagini Nella notte fra sabato 21 e domenica 22 dicembre due ragazze sono state investite lungo Corso Francia, una strada di scorrimento nota per la movida romana. Ladiè avvenuto intorno a mezzanotte/l’una tra via Flaminia Vecchia e la rampa di accesso all’Olimpica. Le giovani ...

Agenzia_Ansa : Tragedia a #Roma, dove due ragazze di soli 16 anni sono state investite e uccise vicino a Ponte Milvio, cuore della… - repubblica : Roma, tragedia a Ponte Milvio: due ragazze di 16 anni investite e uccise da un'auto [aggiornamento delle 11:29] - milapersiste : Senza parole. Roma, tragedia Ponte Milvio: l'investitore positivo ad alcol e droga - -