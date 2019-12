Tragedia a Napoli | morto un sessantaduenne per il maltempo

Leggi la notizia su meteoweek

(Di domenica 22 dicembre 2019) Continua a flagellare la Campania il, che prosegue inarrestabile a creare danni in tutta la regione, e a mietere vittime innocenti, come è accaduto per lo sfortunatoschiacciato da un albero in via Nuova Agnano a. Lasi è consumata a causa anche delle forti raffiche di vento che hanno colpito … L'articolounper ilproviene da www.meteoweek.com.

