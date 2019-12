Traffico Roma del 22-12-2019 ore 19 | 30

(Di domenica 22 dicembre 2019) ancora CHIUSA PER INCIDENTE LA VIA PANORAMICA, OVVERO Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e Viale Falcone e Borsellino, fra Piazzale Clodio e Via Trionfale in ENTRAMBE LE direzionI. sono NUMEROSE LE SEGNALAZIONI DI STRADE CHIUSE A CAUSA DI ALBERI CADUTI IN SEGUITO AL VENTO FORTE: RACCOMANDIAMO, QUINDI, DI GUIDARE CON LA MASSIMA PRUDENZA, IN PARTICOLARE SUI VIADOTTI ED IN USCITA DALLE GALLERIE. PER ALBERI CADUTI SULLA CARREGGIATA AL QUARTIERE TRIESTE chiusura temporanea di corso trieste fra Piazza Istria e Piazza Annibaliano IN quest’ultima direzione; ANALOGA SITUAZIONE ALL’AURELIO: CHIUSA TEMPORANEAMENTE LA Via Aurelia Antica da Via di Villa Betania in direzione San Pancrazio E da Via delle Fornaci direzione Via Leone XIII. incidente con perdita di OLIO SUL manto stradale sulla via laurentina fra il Gra e Via di Vallerano IN DIREZIONE FUORI; analoga situazione all’altezza di ...

