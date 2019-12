Traffico Roma del 22-12-2019 ore 17 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di domenica 22 dicembre 2019) LAVORI URGENTI SUL MANTO STRADALE IN VIA DEL FORO ITALICO: TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA, INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI. CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO DA VIA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANG.EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTà. SONO DIVERSE LE segnalazioni di strade chiuse A CAUSA DI ALBERI CADUTI IN SEGUITO AL vento FORTE: rACCOMANDIAMO, qUINDI, DI GUIDARE CON LA MASSIMA PRUDENZA MODERANDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA, IN PARTICOLARE SUI VIADOTTI ED IN USCITA DALLE GALLERIE. aL QUARTIERE TRIESTE POSSIBILI DIFFICOLTà DI CIRCOLAZIONE IN Piazza Annibaliano ALTEZZA Corso Trieste PER LA presenza di alberi sulla carreggiata. ANALOGA SITUAZIONE ALL’AURELIO: CHIUSURA TEMPORANEA DI Via Aurelia Antica da Via di Villa Betania in direzione San Pancrazio E da Via ...

