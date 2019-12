Traffico Roma del 22-12-2019 ore 15 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di domenica 22 dicembre 2019) Continua ad essere scarsa la cIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, ciononostante SONO DIVERSE LE segnalazioni di strade chiuse A CAUSA DI ALBERI CADUTI IN SEGUITO AL vento FORTE. rACCOMANDIAMO, qUINDI, DI GUIDARE CON LA MASSIMA PRUDENZA MODERANDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA, IN PARTICOLARE SUI VIADOTTI ED IN USCITA DALLE GALLERIE. ai parioli CHIUSURA TEMPORANEA di Corso Francia altezza Viale Maresciallo Pilsudski a causa della presenza di alberi sulla carreggiata in direzione di viale dei Parioli: operazioni di rimozione in corso. ALL’AURELIO CHIUSURA TEMPORANEA DI Via Aurelia Antica da Via di Villa Betania in direzione San Pancrazio E da Via delle Fornaci direzione Via Leone XIII. ANALOGA SITUAZIONE A COLLI ANIENE: CHIUSURA TEMPORANEA DI Viale Sacco e Vanzetti Altezza Via Cesare Massini in direzione Viale Palmiro Togliatti., e ALL’ARDEATINO CHIUSA VIA ...

