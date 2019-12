Leggi la notizia su romadailynews

(Di domenica 22 dicembre 2019)SEMPRE REGOLARE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. MENTRE CI SONO CODE SULLAFIUMICINO ORA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLINA VERSO L’EUR. MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA A CAUSA DELLA FORTE VENTO CHE STA CAUSANDO LA PRESENZA DI ALBERI SULLA STRADA IN DIVERSE VIE DELLA CITTÀ ALLE 12 PAPA FRANCESCO SI AFFACCERA’ IN PIAZZA SAN PIETRO PER LA RECITA DELL’ANGELUS E PER LA BENEDIZIONE APOSTOLICA. SONO POSSIBILI I DISAGI IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA CARREGGIATA CENTRALE DI VIA DELLA CONCILIAZIONE NEL TRATTO TRA VIA DELLA TRASPONTINA E PIAZZA PIO XII. DISCIPLINA PROVVISORIA DIIN VIA DELLA TRASPONTINA, PIAZZA PIO XII, LARGO DEL COLONNATO, VIA DEI CAVALIERI DI SANTO SEPOLCRO, BORGO SANTO SPIRITO, VIA PAOLO VI E VIA DEI PENITENZIERI; ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA DALLE 9.30 LA ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2019 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 22-12-2019 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TrafficoA : Scandicci-Incisa - Code a tratti A1 Bologna-Roma Code a tratti tra Firenze Scandicci e Incisa - Reggello per traffico intenso -