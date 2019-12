Traffico Roma del 22-12-2019 ore 10 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di domenica 22 dicembre 2019)REGOLARE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. MENTRE CI SONO CODE SULLAFIUMICINO A CAUSA DI UN INCIDENTE DA PARCO DEI MEDICI A VIA DELLA MAGLINA VERSO L’EUR. MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA, RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA, ANCHE A CAUSA DELLA FORTE VENTO CHE STA CAUSANDO LA PRESENZA DI ALBERI SULLA STRADA IN DIVERSE VIE DELLA CITTÀ A CASAL BERTONE ANCHE OGGI , CHIUSURA TEMPORANEA DI PIAZZA SANTA MARIA CONSOLATRICE PER IL PRESEPE VIVENTE, RICORDIAMO IL PIANO DELLA MOBILITÀ PER LO SHOPPING DI NATALE: PIÙ CORSE SULLE METRO A, B E B1 E, TRA LE 10,30 E LE 20,30 SULLE PRINCIPALI LINEE DI BUS CHE RAGGIUNGONO IL CENTRO E LE VIE COMMERCIALI. INOLTRE IN CENTRO È ATTIVA, TUTTI I GIORNI, TRA LE 10:30 E LE 2000, UNA NAVETTA “SHOPPING”. CAPOLINEA A PORTA PINCIANA. DALLE 9.30 LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SULLA LINEA– CASSINO È SOSPESA, ...

