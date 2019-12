Torrente sotterraneo ‘solleva’ una piazza per via del maltempo | 300 evacuati in Campania

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019) In Irpinia 300 persone sono state evacuate dal centro di storico di San Martino Valle Caudina dopo che ilCaudino ha sollevato lasotto cui scorreva in parte tombato, riversando fango e detriti. Nessun ferito ma i danni sono ingenti, con decine di auto travolte e il manto stradale sfondato. La voragine e’ stata causato da una frana sul monte Mafariello, nella zona di Vallicelle, che gia’ vent’anni fa era stata coinvolta nell’alluvione che investi’ la Valle Caudina insieme a Sarno e Quindici. Le famiglie evacuate sono state ospitate dai parenti e nei centri di accoglienza predisposti da Comune e Protezione Civile. In paese e’ arrivato il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che ha portato solidarieta’ e vicinanza alle famiglie sfollate e “un ringraziamento a tutti quanti hanno contribuito a tamponare ...

