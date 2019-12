Tolo Tolo | Checco Zalone non ha ancora terminato le riprese del film?

(Di domenica 22 dicembre 2019) Ledi, il nuovodi, non sarebberofinite, nonostante l'arrivo in sala tra meno di 10 giorni, l'ha confessato il produttore Pietro Valsecchi.potrebbe non averledi, il suo nuovo, il primo anche da regista, e questo nonostante al suo approdo in sala manchino ormai meno di 10 giorni.esordirà al cinema il 1° gennaio 2020 ma secondo il suo produttore, Pietro Valsecchi, non ècompleto. Durante un'intervista ai microfoni di RTL 102.5, ha svelato: "Perci sono voluti due anni di lavoro, nove mesi die non èfinito. Finisce in questi giorni". E in effetti delnon esisteneppure un trailer ufficiale, a ...

Leggi la notizia su movieplayer

infoitcultura : A Casamassima brindisi di mezzanotte con Checco Zalone: il buon anno con l'anteprima di 'Tolo Tolo' al Cinema - aspettaaspetta : RT @CeriniEleonora: Scherzando si può dire tutto, anche la (propria!!) verità! #Freud #CheccoZalone #tolotolo Che poi...Tolo sta per?!? N… - Valentinacine : RT @raimovie: Alle 23.00 'Matrimonio all'italiana' di Vittorio De Sica con Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Aldo Puglisi, Tecla Scarano,… -