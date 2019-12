The Witcher | le mostruose kikimora nelle spettacolari installazioni a Milano!

(Di domenica 22 dicembre 2019) Theè arrivata su Netflix e a Milano sono apparse dellecon le. Theè arrivato su Netflix e per celebrare il debutto dell'attesa serie con protagonista Henry Cavill a Milano sono apparse tre, come dimostrano le foto dell'evento. Le temibilisono infatti apparse in piazza XXV aprile, Porta Venezia e sulla Darsena e, con la collaborazione di oltre ottanta comparse, è stata ricreata l'atmosfera dello show fantasy tratto dai romanzi scritti da Andrzej Sapkowski. I mostri che Geralt di Rivia affronta fin dal primo episodio della serie - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Thehanno così fatto la loro apparizione nella tranquilla quotidianità milanese ...

Leggi la notizia su movieplayer

