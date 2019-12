Terza vittima del maltempo | 62enne schiacciato da un albero a Napoli

Leggi la notizia su newsmondo

(Di domenica 22 dicembre 2019) Nuova ondata diin Italia. Allerta rossa in Liguria. E’ stata rinviata a gennaio la partita di Serie B tra Spezia e Cremonese. ROMA – La tregua è finita. Nuova ondata diin Italia con allerta rossa per il fine settimana 20 dicembre 2019. Alla mattina del 22 sono tre le vittime. L’ultima, in ordine di tempo, è un sessantaduenne di, rimastoda uncaduto per le forti raffiche di vento. Crolla un tratto della Cassia in Toscana. Frana sull’Aurelia, un ferito a Chiavari Un tratto della ‘Cassia’ è crollato in Toscana. La strada è stata interrotta ma non sembrano esserci auto coinvolte. Il presidente della Regione, Enrico Rossi, è pronto a dichiarare lo stato di emergenza. A Chiavari invece si registra un ferito sorpreso da una frana che ha interessato anche l’Aurelia. Ilha fatto ...

