Terrore ad Avezzano: rissa fra stranieri finisce nel sangue (Di domenica 22 dicembre 2019) Gabriele Laganà La violenza, avvenuta davanti alla stazione ferroviaria di Avezzano, sarebbe stata compiuta da un marocchino al culmine di una lite per futili motivi sangue e paura nel pomeriggio di venerdì tra le vie della solitamente tranquilla Avezzano. Due stranieri si sono scontrati in Piazza della Stazione, nel cuore della città abruzzese. Al culmine della lite, i cui motivi non sono ancora stati chiariti, un giovane nordafricano ha aggredito e accoltellato al collo alle braccia un altro immigrato che, portato in ospedale in codice rosso, è stato operato d’urgenza a causa di una profonda ferita. Secondo quanto riporta la stampa locale, il grave atto di violenza è avvenuto intorno alle 18 quando tra le vie c’era ancora gente che passeggiava. Secondo una prima ricostruzione, tra i due immigrati è scoppiata una discussione, probabilmente per futili motivi, mentre si ...

Leggi la notizia su ilgiornale

