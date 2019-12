Terre dei fuochi | si potenzia la presenza dello Stato

Leggi la notizia su blogo

(Di domenica 22 dicembre 2019) Nel lavoro di contrasto ai roghi tossici nelledeid'Italia ci saranno 50 uomini in più del NOE (Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri). L'aumento della pianta organica èapprovato, con voto unanime, dal Consiglio dei Ministri, all'interno del Milleproroghe.Il risultato mette altra energia nella lottacontro questi drammi ambientali. I roghi dei rifiuti tossici presenti in quelle aree costituisco infatti un rischio per la salute della popolazione locale. Ecco perché ogni iniziativa di salvaguardia del territorio va letta positivamente.Queste le parole del ministro dell'ambiente Sergio Costa: "Loscende in campo e risponde con forza e determinazione all'aggressione degli ecocriminali sui nostri territori. La scorsa estate, a partire dalla Campania, i roghi hanno avvelenato la vita quotidiana di decine di migliaia di cittadini italiani. Questo ...

