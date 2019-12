Tennis | Matteo Berrettini | “Nel gruppo italiano ci spingiamo a migliorare | è uno stimolo

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019)inizierà la sua stagione 2020 dagli Australian Open (20 gennaio-2 febbraio). Il romano, reduce da un’annata spettacolare conclusa nella top-10 del ranking ATP (n.8 del mondo), ha deciso di preservarsi, visto un piccolo fastidio muscolare, e quindi non sarà al via dell’ATP Cup. L’obiettivo delta azzurro è arrivare pronto al primo Slam dell’anno, per confermare i miglioramenti fatti e, se possibile, continuare a crescere. Un 2019 felice per ilazzurro, nel suo insieme, ricordando i risultati di Fabio Fognini (vincitore a Montecarlo), di Lorenzo Sonego (a segno per la prima volta in carriera ad Antalya) e ovviamente di Jannik Sinner (miglior Under19 del ranking e vincitore di 3 Challenger e delle Next Gen ATP Finals). Aspetti cheha sottolineato nelle recenti esternazioni pubbliche al SuperAwards: “Tra tutti ...

livetennisit : Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego parlano del tennis italiano - sportface2016 : Le parole di #Berrettini in esclusiva a Sky Sport - sportface2016 : Dove e quando vedere l'intervista esclusiva a Matteo #Berrettini -