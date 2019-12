Tempesta d’amore | anticipazioni da lunedì 23 a domenica 29 dicembre

Leggi la notizia su gossipetv

(Di domenica 22 dicembre 2019)d’amore,puntate da23 a29. Ecco cosa accadrà Eh no!d’Amore farà compagnia al pubblico anche durante le festività natalizie. Quindi tenetevi pronti ad assistere alle peripezie degli abitanti del Fürstenhof anche nei giorni in cui mangerete il panettone e brinderete con lo champagne! Ma cosa succederà? Beh, … L'articoloda23 a29proviene da Gossip e Tv.

zazoomblog : Tempesta d’amore anticipazioni italiane: Michael lavora in radio e salva la vita di… - #Tempesta #d’amore… - lilacphantasia : Oddio che mood ?????? (anch'io guardo tempesta d'amore in tedesco ??) - ireflakes : No scusate non ho capito come il tweet sulla nonna che guarda tempesta d'amore e litiga per i cotechini sia arrivat… -