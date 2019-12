Tanti auguri a…Beppe Bergomi | dall’origine del soprannome “lo zio” alla possibile

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019) Una vita all’Inter, un’altra da commentatore per Sky accanto a Fabio Caressa. Stiamo parlando, ovviamente di Beppe. Per l’ex difensore sono 56 anni. Le sue presenze con la maglia dell’Inter sono 757, condite da 28 reti. Iniziò la sua avventura nerazzurra nel 1979 e praticamente non l’ha mai conclusa. Dopo il ritiro ha scelto la carriera da allenatore. Ha guidato allievi e Berretti. Proficue esperienze con Monza e Atalanta. Ma la sua seconda vita, come dicevamo, è quella da commentatore. Mitiche le sue telecronache delle gare dell’Italia al Mondiale del 2006 e il suo “Andiamo a Berlino, Fabio” rivolto a Caressa dopo la vittoria ai supplementari contro la Germania. Un interista che però avrebbe potuto vestire il…rossonero. E sì perché, come ammesso dallo stesso, doveva entrare nelle giovanili del Milan fu scartato ...

