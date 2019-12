Supercoppa Juventus Lazio | le ufficiali | Sarri sorprende tutti

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di domenica 22 dicembre 2019)– Lascenderà oggi in campo per il match valido per laItaliana. I bianconeri affrontano la, conche presenta una novità in difesa. Il tecnico toscano lascia De Ligt in panchina e si riaffida a Demiral dopo la prova convincente di quest’ultimo con la Sampdoria. Tridente confermato con CR7, Dybala e Higuain titolari. Ecco gli undici scelti per la grande sfida., De Ligt in panchina(4-3-3): Szczesny, De Sciglio. Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ronaldo, Dybala, Higuain. Clamorosa scelta quella diche lancia Demiral, De Ligt partirà dalla panchina. Cambio anche nel mosaico tattico: 4-3-1-2 accantonato, con il tridente riconfermato e disposto nel 4-3-3 dopo la prova di Genova.

