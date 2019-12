Supercoppa | Juventus Lazio 1-2 LIVE | gol annullato a Correa

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 22 dicembre 2019) A Riyad, la finale diitaliana 2019/20 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl King Saud University Stadium di Riyad,si affrontano nel match valido per la finale diitaliana 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-2 MOVIOLA 3′ Uscita Szczesny – Presa alta e sicura sulla punizione di Luis Alberto 8′ Tiro Luis Alberto – Gran botta da fuori, il pallone sorvola di poco la traversa di Szczesny. Sull’inerzia della corsa Matuidi interviene in ritardo su Luis Alberto 16′ Gol Luis Alberto – Lo spagnolo raccoglie l’assist dalla destra e infila Szczesny con un preciso destro 22′ Tiro Cristiano Ronaldo – Cristiano Ronaldo prova a rendersi pericoloso dopo un fantastico aggancio di Higuain: il tiro del portoghese finisce fuori 25′ Tiro Dybala – ...

juventusfc : ?? @bonucci_leo19: «Faremo una grande partita» ?? #Sarri: «Ci teniamo molto e abbiamo tante motivazioni» ?? Le parole… - amnestyitalia : Oggi Loujain non potrà assistere alla Supercoppa Juventus-Lazio in Arabia Saudita. Protagonista della campagna per… - JuventusTV : History | La Supercoppa ?? di @Cristiano Il primo trofeo ?? di CR7 vinto a Gedda ? On demand, qui ??… -