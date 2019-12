Supercoppa Italiana | l’ultimo precedente | Juventus di misura sul Milan | decide Cristiano

Leggi la notizia su newsmondo

(Di domenica 22 dicembre 2019) Il 16 gennaio 2019, a Gedda, si è disputata l’ultima finale diè vinta dai bianconeri. Questo pomeriggio a Riad, in Arabia Saudita, si assegna lae Lazio si contendono per la quinta volta il trofeo: due anni fa l’ultimo, con vittoria dei biancocelesti., l’ultimo atto Il 16 gennaio 2019, a Gedda, si è disputata l’ultima edizione della. Una contro l’altra,: bianconeri vincitori di scudetto e Coppa Italia, rossoneri finalisti nella coppa nazionale. Queste le formazioni in campo:(4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala,Ronaldo.(4-3-3): Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, ...

