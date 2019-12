Supercoppa italiana | Juventus umiliata a Riad 3-1 dalla Lazio Che alza il trofeo

(Di domenica 22 dicembre 2019) Lavince la 32esima edizione dellabattendo 3-1 laal King Saud University Stadium di, in Arabia Saudita. I biancocelesti, al quinto successo nella competizione, passano in vantaggio al 16' con Luis Alberto, allo scadere il pari bianconero con Dybala. Nella ripresa, minuto 73, il gol firmato dal capitano Lulic, nel recupero il definitivo 3-1 firmato da Cataldi

