Supercoppa Italiana 2019 | trionfo della Lazio Juventus battuta 3-1

(Di domenica 22 dicembre 2019)1-3. Quintoper i biancocelesti in questa competizione. Niente bis per la Vecchia Signora. RIYAD (ARABIA SAUDITA) –1-3. Il primo trofeostagione è per i biancocelesti che a Riyad superano i bianconeri grazie ad un secondo tempo perfetto. Delusione per la Vecchia Signora che non riesce a bissare il successoscorsa stagione.: risultato, marcatori e tabellino1-3 Marcatori: 17′ Luis Alberto (L), 45′ Dybala (J), 73′ Lulic (L), 90’+4 Cataldi (L)(4-3-3): Szczesny; De Sciglio (55′ Cuadrado), Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi (76′ Douglas Costa); Dybala, Higuain (66′ Ramsey), Cristiano Ronaldo. All. Sarri(3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, ...

brfootball : Lazio have won the Supercoppa Italiana! ?????? - makkox : ho capito solo ora che la supercoppa ITALIANA si gioca in arabia saudita. immagino per la comodità. - Tg3web : 'Non giocate la finale della Supercoppa italiana a Riad'. È l'appello della ex compagna del giornalista saudita Jam… -