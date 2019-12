Supercoppa italiana 2019 | Juve-Lazio | formazioni e dove vederla in tv

Leggi la notizia su gqitalia

(Di domenica 22 dicembre 2019) Il 22 dicembre, alle 17.45,ntus esi sfidano a Riyad, in Arabia Saudita, nella finale di, che mette di fronte la squadra vincitrice dello scudetto con quella che ha conquistato la Coppa Italia. Quest;anno il trofeo è stato ribattezzano Coca Cola Supercup per ragioni di sponsor. Il match si annuncia particolarmente equilibrato alla luce del bel campionato che sta disputando ladi Simone Inzaghi, che un paio di settimane fa ha battuto 3-1 ladi Maurizio Sarri, attualmente prima in Serie A e vincitrice degli ultimi 8 scudetti consecutivi. La, per l'occasione, indosserà una maglia speciale che avrà all'interno di ogni numero un tradizionale disegno calligrafico arabo che evidenzia la parolantus, con il nome di ogni giocatore scritto in arabo. Sono 8 i successi totali della squadra bianconera nella...

juventusfc : Una maglia speciale per la #Supercoppa Italiana! Scoprite perché ?? - Tg3web : 'Non giocate la finale della Supercoppa italiana a Riad'. È l'appello della ex compagna del giornalista saudita Jam… - DiMarzio : #Sarri e #Bonucci presentano la finale di #SupercoppaItaliana tra #Juventus e #Lazio -