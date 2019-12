Star Wars | L’ascesa di Skywalker | le opinioni della redazione

Leggi la notizia su movieplayer

(Di domenica 22 dicembre 2019): L'ascesa di, lenostrasull'ultimo filmnuova trilogiasaga creata da George Lucas. L'arrivo in sala dell'ultimo filmnuova trilogia diè un evento. E come per tutti gli eventi che si rispettino, abbiamo chiamato a raccolta i nostri redattori per offrirvi una panoramica disu: L'ascesa di, per comporre e mettervi a disposizione un giudizio variegato e completo sul film diretto da J.J. Abrams. Quel che risulta evidente è una soddisfazione diffusa ma macchiata da un velo di incertezza presente un po' in tutti i nostri redattori: chi più, chi meno, abbiamo apprezzato la chiusurasaga degli, ma non abbiamo potuto non evidenziare ...

WeCinema : Week end al cinema: via alla grande sfida di Natale con @StarWarsIT, #Pinocchio e #LaDeaFortuna, continuando fino a… - StarWarsIT : STAR WARS HEROES: Rey e Kylo Ren immortalati nel marmo dagli scultori Paolo Noto e Fabrizio Lorenzani per celebrare… - _chiaraall : @PaguTonta Per l'ultimo star wars sembra abbiano tranciato la storyline di rose, di fatto accontentando i fan razzi… -