Star Wars | L’ascesa di Skywalker | Kylo Ren e Rey | i “duellanti” così lontani così vicini

(Di domenica 22 dicembre 2019) Rey eRen sono il cattivo e il buono, il Lato Oscuro e la Forza, eppure non sono: la tensione tra i due personaggi è il motore della storia, ed è qualcosa di nuovo nel mondo di. Cantami, o diva, diRen l'ira funesta. Inizia, con il villain dichiarato della nuova trilogia,: L'ascesa di, l'episodio conclusivo della saga cinematografica creata da George Lucas nel 1977. VediamoRen uccidere senza pietà decine di nemici per arrivare a sapere dov'è Palpatine, la cui voce si sta diffondendo nella galassia, deve eliminarlo per prendere il suo posto. In una delle scene successive, Rey, candidata a diventare Jedi, e a raccogliere l'eredità di Luke e Leia, si sta esercitando con la Forza, fino a lievitare, in una foresta. Èche entrano in scena i ...

