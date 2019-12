Star Wars | L' Ascesa di Skywalker | il cast del film tra ricordi del set e disegni da

Leggi la notizia su movieplayer

(Di domenica 22 dicembre 2019) Ildel: L'disvela quali sono stati i momenti più belli sul set in un video in cui diventano artisti e sono impegnati a colorare dei. Il regista e ildi: L'disono i protagonisti di un divertente video in cui rispondono ad alcune domande sulmentre sono impegnati a dimostrare il proprio talento artistico colorando. Nelato condiviso su Instagram per promuovere Episodio IX, Daisy Ridley spiega che l'aspetto più bello del tornare sul set della saga diè stato trascorrere del tempo con i suoi amici e colleghi. John Boyega ha invece apprezzato la possibilità di girare delle sequenze con i cavalli. Billy Dee Williams, che riprende il ruolo di Lando in occasione di: ...

WeCinema : Week end al cinema: via alla grande sfida di Natale con @StarWarsIT, #Pinocchio e #LaDeaFortuna, continuando fino a… - StarWarsIT : STAR WARS HEROES: Rey e Kylo Ren immortalati nel marmo dagli scultori Paolo Noto e Fabrizio Lorenzani per celebrare… - franbellino : Star Wars L'ascesa di Skywalker: confermate le nostre paure dopo la visione? [SPOILER] - -