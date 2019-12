«Star Wars» i film dal migliore al peggiore

Leggi la notizia su gqitalia

(Di domenica 22 dicembre 2019) Con9 - l’ascesa di Skywalker si conclude il primo ciclo di vita di un universo che ci fa sognare da più di 40 anni e che era nato per le storie che abbiamo visto fino ad ora. Non è detta l’ultima parola, ma l’espressione The End al termine di questosignifica molto. Jedi, Forza, Impero, Resistenza, nulla sarà più come prima. E nulla si collegherà più a Luke, Han e Leia. Se è tempo di chiudere, allora è anche tempo di bilanci. Adesso, essendo 11 ia oggi (tre trilogie e uno spin-off), ci si aspetterebbe una top ten, ma siccome molti titoli meritano di condividere delle posizioni, quella che segue è una top 5 1 - L’intera trilogia originale Spiace quasi dirlo, ma è imbattibile e imbattuta. E se ci siamo buttati anche su tutto quello che è seguito, è stato per un amore sbocciato con ...

