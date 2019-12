Sport Invernali oggi | calendario e orari domenica 22 dicembre | programma | tv e streaming

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019)22, si chiude un altro fine settimana dedicato agli: in Europa lo sci alpino con discesa femminile e gigante maschile, mentre lo sci di fondo si cimenta con la tappa di Planica, in Slovenia, con una sprint a coppie. Il salto con gli sci chiude ilad Engelberg, invece a Le Grand Bornand, in Francia, termina la terza tappa del circuito maggiore del biathlon.222201.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Atlanta – big air 02.15 Sci freestyle, Coppa del Mondo Shimao Lotus Mountain: aerials femminile 04.00 Snowboard, Coppa del Mondo Secret Garden: halfpipe – EuroPlayer 04.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Shimao Lotus Mountain: aerials maschile 07.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Shimao Lotus Mountain: aerials a squadre 09:00 Sci di fondo, Coppa del Mondo Planica: semifinali ...

gdstwits : Giulia Compagnono e Schneider (SUI) a Davos nell’overture dell’Epic Sku Tour di Skialp - OA_Sport : Sport Invernali oggi, calendario e orari sabato 21 dicembre: programma, tv e streaming di tutti gli eventi - flamminiog : RT @Eurosport_IT: Cosa ci rimane da questa giornata di sport invernali? Una Michela Moioli S-U-P-E-R! ???? 'Avevo voglia di vincere, mi sono… -