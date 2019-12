Sport in tv oggi domenica 22 dicembre | orari e palinsesto completo Come vedere gli

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) Una22ricca di eventiivi quello che ci apprestiamo a vivere. In primis, gliinvernali con gli azzurri che aspirano a essere protagonisti nelle gare di sci alpino a Val d’Isere e in Alta Badia, sperando che il meteo sia favorevole. Lo stesso dicasi per le nevi di Le Grand Bornard dove andranno in scena le due prove della mass start maschile e femminile e con Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer e Dominik Windisch osservati speciali. Di scena anche la CdM di sci di fondo. Poi tanto calcio, con i campionati di Serie A e di Serie B in evidenza, senza dimenticare la Supercoppa Italiana tra Juventus e Lazio. Non fanno eccezioni il basket e il volley. Un menù decisamente ricco. Segui la Serie B di calcio in diretta streaming su DAZNin tv22):gli eventi in streaming Di seguito ...

