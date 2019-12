Sport a Natale e Santo Stefano | calendario degli eventi | programma | tv e orari

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) Mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre saranno due giorni ricchi dinonostante l’aria di festa: spazio a campionati e Coppe europee per basket e la pallavolo, mentre sarà grande l’offerta anche per quanto concerne la NBA. Il calcio si difenderà proponendo la Serie B ed il Boxing Day di Premier League. Segui la Serie BKT in diretta streaming su DAZN Di seguito tutti gli appuntamenti di mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre:IN TV A18.00 Volley, Superlega: Trento-Ravenna – Rai+HD, RaiPlay 18.00 Basket, NBA: Toronto Raptors-Boston Celtics – SkyUno, SkyNBA, Sky Go 20.30 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Fortitudo Bologna – Euro1, Rai+HD, EuroPlayer, RaiPlay 20.30 Basket, NBA: Philadelphia Sixers-Milwaukee Bucks – SkyUno, SkyNBA, Cielo TV, Sky Go 23.00 Basket, NBA: Golden State Warriors-Houston ...

