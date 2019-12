Spazio | navetta Starliner | dopo il fallito attracco alla ISS si tenta il rientro a Terra

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019)il fallimento della procedura diStazione Spaziale, la capsulasi prepara a rientrare aoggi, intorno alle 14 ora italiana. Lanciata il 20 dicembre da Cape Canaveral (Florida), laè stata costruita da Boeing per la NASA: insiemeCrew Dragon della SpaceX, l’obiettivo è restituire agli Stati Uniti la capacità di trasportare uomini nello. I tecnici hanno annunciato che ilavverrà nel Nuovo Messico, a White Sands.il lancio del 20 dicembre con un Atlas V, un errore nella tempistica ha portato lasu un’orbita diversa da quella programmata: laha cominciato a utilizzare troppo propellente nella sua corsa verso la Stazione Spaziale e i tecnici del centro di controllo ahanno dovuto assumere il comando manuale per portarla su un’orbita sicura, diversa da quella programmata per la ...

