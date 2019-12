Spal, Colombarini: «Non pensavo ce l’avremmo fatta, non molliamo mai» – VIDEO (Di domenica 22 dicembre 2019) Il patron della Spal, Francesco Colombarini, ha commentato la vittoria contro il Torino: ecco le sue parole Il patron della Spal, Francesco Colombarini, ha commentato in zona mista la vittoria contro il Torino. Ecco le sue parole sulla gara contro i granata. «Una vittoria che ci serviva, ci fa comodo in modo incredibile. La squadra ha avuto una ripresa notevole dopo il gol, abbiamo un grande portiere, che ha fatto delle grandissime parate. Strefezza l’ho visto chiedere palloni come mai prima». Leggi su Calcionews24.com

